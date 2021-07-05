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TEM otoyolunda 5 araç birbirine girdi! Yaralılar var

TEM otoyolunda 5 araç birbirine girdi! Yaralılar var
05.07.2021 16:00
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İstanbul Silivri TEM Otoyolu'nda 5 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kamyon ve minibüsün de aralarında bulunduğu 5 aracın birbirine girdiği kazada, toplam 4 kişi yaralandı.


Silivri TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay, TEM Otoyolu Celaliye Mevki Silivri istikametinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen kazada kamyon ve minibüsünde içinde olduğu 5 araç birbirine girdi. Yoldaki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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