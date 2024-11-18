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Boşanmak istediği eşi bacağından vurdu: O anlar kameralarda
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Boşanmak istediği eşi bacağından vurdu: O anlar kameralarda

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 17:38 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 17:38

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kadın çocuğuyla sokakta yürüdüğü sırada boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bacağından vuruldu. Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi'nde 14 Kasım'da 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Belgin B., mart ayında boşanma davası açtığı eşi Furkan B. için uzaklaştırma kararı aldırmak için 3 aylık kızıyla adliyeye gitmek için evden çıktı. Belgin B., bebek arabasındaki kızıyla yolda yürüdüğü sırada motosikletiyle kendisini takip eden eşi Furkan B. tarafından sağ baldırından tabancayla yaralandı. Belgin B. acı içinde yerde kalırken, Furkan B. motosikletiyle kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Belgin B.'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Belgin B., tedaviye alındı. Belgin B. ve yanındaki 3 aylık kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Furkan B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Furkan B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan yaşanan korku dolu anlar Belgin B.'nin yanındakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde Belgin B.'nin Furkan B. tarafından vurulması sonrası kanlar içinde kalması yer alıyor

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