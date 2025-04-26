Boşanma tartışması kanlı bitti: Kayınpeder damadını bıçakladı

Giriş Tarihi: 26.04.2025 12:37:56

Olay, saat 11.00 sıralarında Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayınpeder B.E., kızıyla boşanma aşamasında olan damadı A.E. ile cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpeder, damadını kolundan bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı damat sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli kayınpeder ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.



