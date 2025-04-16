Bolu’da kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu

Giriş Tarihi: 16.04.2025 20:31:18

Bolu'nun Seben ilçesi Gerenözü köyü yaylasında sabah saatlerinde kaybolan 60 yaşındaki Nilgün Ö., evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Eşi Cevdet Ö.'nün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve Bolu Arama Kurtarma Ekibi (BAKE) sevk edildi.

Ekiplerin ormanlık alanda yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda bitkin halde bulunan Nilgün Ö.'ye, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.