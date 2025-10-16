PODCAST CANLI YAYIN
Bolu'da jandarmadan hayat kurtaran müdahale

Bolu'da jandarmadan hayat kurtaran müdahale

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişindeki bir dinlenme tesisinde yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan vatandaş, tesiste bulunan jandarma personelinin Heimlich manevrası sayesinde hayata döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu geçişindeki bir dinlenme tesisinde yemek yiyen bir vatandaş, nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu aniden nefes alamaz hale geldi. Durumu fark eden otoyol jandarma personeli, vatandaşa hızlıca müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Kısa sürede boğazındaki yiyeceğin çıkmasını sağlayan jandarma personeli sayesinde vatandaş yeniden nefes alabildi. Olay sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaşın kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bunlar da Var

Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!
Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!
Çekmeköy Çamlık'ta ölümlü İETT otobüsü kaza anı kamerada!
Çekmeköy Çamlık'ta ölümlü İETT otobüsü kaza anı kamerada!
Maraş'ta SUV tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Maraş'ta SUV tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Çekmeköy Çamlık'ta İETT otobüsü durağa daldı: 1 ölü, 4 yaralı!
Çekmeköy Çamlık'ta İETT otobüsü durağa daldı: 1 ölü, 4 yaralı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle