Bolu'da jandarmadan hayat kurtaran müdahale

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu geçişindeki bir dinlenme tesisinde yemek yiyen bir vatandaş, nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu aniden nefes alamaz hale geldi. Durumu fark eden otoyol jandarma personeli, vatandaşa hızlıca müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Kısa sürede boğazındaki yiyeceğin çıkmasını sağlayan jandarma personeli sayesinde vatandaş yeniden nefes alabildi. Olay sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaşın kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.