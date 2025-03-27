Bolu’da ilginç olay! El frenini çekmeyi unuttu öğrenci servisi kanala düştü

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 20:15 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 20:15

Kaza, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kaygana Mahallesi Otopark Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci servisi olarak kullanılan Fiat marka 14 LD 589 plakalı minibüs, sürücüsü Hilmi K. tarafından park edildikten kısa bir süre sonra hareket etti. 30 metre geri geri gelen minibüs sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza anında servis içerisinde öğrenci olmaması ve yoldan geçen birisinin de olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazanın, aracın el freninin tam çekilmemesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi. Kanala düşen minibüs vinç yardımıyla kurtarılırken, küçük çapta maddi hasar oluştu.