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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023, 16:02 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, 16:08

Bolu Dağı’nda vatandaşlar tarafından bulunan ve uçmakta zorlandığı görülen kartal rehabilite edildi

Bolu Dağı’nda vatandaşlar tarafından bulunan ve uçmakta zorlandığı görülen kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı değil, depresif olduğu belirlenen kartal, rehabilite edilerek doğaya salındı. Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı mevkiinde doğada yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından uçmakta zorlanan bir kartal bulundu. Kartalın uçmadığını fark eden vatandaşlar yanına yaklaştı. Kartalın yaralı olabileceğini düşünen hayvanseverler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kartal, hayvanseverler tarafından kutu içerisine konularak ekiplere teslim edildi. Hayvanı teslim alan ekipler, sağlık kontrollerini yaptı ve yara izine rastlayamadı. Veteriner hekim tarafından kartalın depresif bir halde olduğu tespit edildi. Yetişkin kartal 3 gün boyunca rehabilite edildi. Tedavinin ardından kartal tekrar doğaya salındı.

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