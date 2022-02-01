Katıldığı televizyon programıyla ünlenen 30 yaşındaki Kübra Ece, önceki gece İstanbul Avcılar'daki bir apartmanın 4'üncü katından henüz belirlenemen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Ece'nin "kıskançlık" krizi sonrası hayatına son verdiği ileri sürüldü.

İddialara göre; Kübra Ece'nin erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş. ile olan birliktelikleri yaklaşık bir ay önce son buldu. Ayrılığa kendini hazır hissetmeyen Kübra Ece, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin Brezilyalı Luizia Marina R.C. ile yeni bir ilişkiye başladığını öğrendi.

Sabah'ın haberine göre kıskançlık krizine giren Ece, soluğu eski sevgilisinin Avcılar Gümüşpala'da bulunan evinde aldı. Evde bulunan 6 kişinin önünde eski sevgilisiyle tartışan Ece'nin ardından kendisini dördüncü kattaki dairenin balkonundan aşağı bıraktığı ileri sürüldü. Ağır yaralanan Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis, olay anında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Luizia Marina R.C.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Acı haberle yıkılan Kübra Ece'nin ailesi, kızlarını dün toprağa verdi. Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar cinayet şüphesi bulunduğunu ve sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını söyledi.