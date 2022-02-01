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Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartılarak kurtarıldı

Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartılarak kurtarıldı
01.02.2022 09:19

OTOMATİK OYNAT

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Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak yan yatan yolcu otobüsünde bulunan 27 kişiden 13'ü yaralandı. Otobüsün kırılan camı ve havalandırma bölümünden yoldan geçenler ve köylülerin yardımı ile çıkartılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, kaza Tokat-Turhal karayolu Söngüt köyü yakınlarında meydana geldi. Rize'den Konya istikametine sefer yapan Serkan Bozkurt idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarptı. Devrilerek yan yatan yolcu otobüsündeki 3’ü şoför olmak üzere 27 kişiden 13’ü yaralandı. Yaralılar otobüsün kırılan camı ve havalandırma bölümünden yoldan geçenler ve köylülerin yardımı ile çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatanlar ise yol kenarındaki bir kahvede bekletildi.

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