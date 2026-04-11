CANLI YAYIN
Geri
Manisa'da devrilen traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü

Manisa'da devrilen traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde eğimli arazide devrilen traktördeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Turgutlu'nun kırsal Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli Mevkisi'nde meydana geldi. Bahçeden eve dönmek üzere ailesiyle yola çıkan Mehmet Gökçen'in (72), kontrolünü yitirdiği traktör, eğimli arazide devrildi. Gökçen ile yanındaki eşi Emine Gökçen (69) ve oğlu Rıfat Gökçen (41) traktörün altında kalıp, hayatlarını kaybetti. Aileye ulaşamayan komşuları jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı çalışmada, sabah saatlerinde Gökçen ailesinin fertlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet ve Emine Gökçen çifti ile oğulları Rıfat Gökçen'in cenazeleri, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları ve mahalleli yasa boğuldu.

Bunlar da Var

Ataşehir'de emniyet şeridinde aracından inen sürücüye otomobil çarptı: 1 ölü
Ataşehir'de emniyet şeridinde aracından inen sürücüye otomobil çarptı: 1 ölü
Yeniden gündeme gelen CHP'nin LGBT önerisine vatandaştan sert tepki
Yeniden gündeme gelen CHP'nin LGBT önerisine vatandaştan sert tepki
Sincan'daki minibüs kazası kamerada
Sincan'daki minibüs kazası kamerada
Gümüşhane Kelkit’te feci kaza: 1 ölü 10 yaralı
Gümüşhane Kelkit’te feci kaza: 1 ölü 10 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle