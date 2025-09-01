Bir kavanoz mayonez yüzünden kafe yandı

İspanya'nın Sevilla kentine bağlı Los Palacios y Villafranca kasabasında, akılalmaz bir olay yaşandı. Las Postas adlı kafeye gelen 50 yaşındaki bir müşteri, garsonun "mayonez kalmadı" demesi üzerine sinirlenerek mekânı kundakladı.

21 Ağustos'ta meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli müşterinin, içeride insanlar bulunmasına rağmen bar bölümüne benzin dökerek ateşe verdiği, ardından kafeden kaçtığı görüldü.

İspanya basınında yer alan haberlere göre zanlı, kafeye oğluyla birlikte gelerek iki sandviç sipariş etti. Garsonlara mayonez olup olmadığını soran müşteri, olumsuz yanıt alınca kafeden ayrıldı. Kısa süre sonra elinde benzin dolu 1,5 litrelik şişeyle geri gelen adam, mekânı ateşe verip kaçtı. Bu sırada bir garson tarafından kovalanan saldırgan, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Çalışanlar tarafından kontrol altına alınan yangında aralarında küçük bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı. Zanlının, mala zarar verme, kundaklama ve tehlikeye sebebiyet verme suçlarından yargılanması bekleniyor.