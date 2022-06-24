Haberler Yaşam Videoları Bir çiftçi tarafından bedava dağıtılan karpuzdan almak isteyenler izdihama neden oldu

Bir çiftçi tarafından bedava dağıtılan karpuzdan almak isteyenler izdihama neden oldu

Bir çiftçi tarafından bedava dağıtılan karpuzdan almak isteyenler izdihama neden oldu
24.06.2022 14:59 - Son Güncelleme: 24.06.2022 14:59

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:34
Çıkartılan petrolün vanadan...
Yaşam 04:54
Nesli tehlikede! 5 yavru özel...
Yaşam 04:02
Sahte savcı altın dişi...
Yaşam 04:40
İnşaat mühendisliğini 58...
Yaşam 00:51
Drift yapan magandanın sonu
Yaşam 04:40
Rehin alınan genç kadın servis...
Yaşam 01:34
Hesabı ödemedi sopa ve...
Yaşam 00:47
Define aramak için çukur kazan...
Yaşam 01:03
Ailesinin gözü önünde otomobil...
Yaşam 01:44
Tırla çarpışan kamyonetin...
Yaşam 01:01
8 kırmızı kart, tekmeler,...
Yaşam 03:10
Esnafa saldırdı, araçların...

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hayırsever çiftçi tarafından dağıtılan bedava karpuzlar izdihama neden oldu. Ahlat ilçesinde ve Adana’da çiftçilik yapan Mesut Subaşı, Adana’da hasat ettiği karpuzların bir kısmını hemşehrilerine bedava dağıtılmak üzere Ahlat’a gönderdi. Bir tır olarak gönderilen 30 ton karpuz, ilçenin Selçuklu Çarşısı meydanında Cuma namazı sonrası vatandaşlara dağıtıldı. Bedava karpuz dağıtılan tırın etrafını çeviren vatandaşlar, karpuz almak için birbirleriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar olurken, bir tır dolusu karpuz bir saat içerisinde ilçe halkına dağıtıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA