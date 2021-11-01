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Bingöl’deki 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Bingöl’deki 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
01.11.2021 16:50
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Bingöl’de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, merkeze bağlı Saray Mahallesi Berti Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 12 AP 977 plakalı otomobil, 34 BPD 460 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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