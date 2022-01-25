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Bingöl’de bir kadın saniyelerle kar kütlesinden kurtuldu

Bingöl’de bir kadın saniyelerle kar kütlesinden kurtuldu
25.01.2022 15:50

OTOMATİK OYNAT

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Bingöl’de halk otobüsüne binmek üzere olan yaşlı kadının saniyelerle kar kütlesinden kurtulma anına şahit olan halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı.Alınan bilgilere göre, dün akşam saat 18.00 sıralarında Yenimahalle’deki durakta bekleyen ve ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, Sadık Bulduk yönetimindeki 12 M 0045 plakalı otobüsüne bineceği esnada 4 katlı bir binanın çatısından kar kütlesi düştü. Saniyelerle kar kütlesinden kurtulan kadının o anları, halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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