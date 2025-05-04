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Bilecik Pazaryeri’nde trafik kazası: Takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı
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Bilecik Pazaryeri’nde trafik kazası: Takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 4.05.2025 23:09:01

İstanbul-Antalya D-650 Karayolu Pazaryeri ilçe kavşağında meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı. Yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde , İstanbul-Antalya D-650 Karayolu Pazaryeri ilçe kavşağında , Bozüyük istikametinden Bilecik yönüne seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 26 AEN 341 plakalı otomobil , O.U. yönetimindeki 10 BS 110 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü . Kazada, takla atan araçta yolcu olarak bulunan F.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanırken , olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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