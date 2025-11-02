Bıçaklı saldırganın kaçışı kamerada! Bir kişiyi ağır yaraladı! Tutuklandı

SOKAKTA DEHŞET SAÇTI

Antalya'nın Kepez ilçesinde elinde bıçakla yoldan geçenlere saldıran alkollü bir şahıs, 58 yaşındaki Ali Haydar Ö.'yü göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yaşandı.

BİR KİŞİYİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

İddiaya göre parkta alkol alan kimliği belirsiz şahıs, bir süre sonra yoldan geçen vatandaşlara sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmaya başladı. Elindeki bıçağı çıkaran saldırgan, o sırada scooter ile geçen Ali Haydar Ö.'ye saldırdı. Kısa sürede boğuşmaya dönüşen olayda Ali Haydar Ö. göğsünden bıçaklanarak yere yığıldı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Ağır yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİS ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın kimliğini belirledi. Şüphelinin Sedat D. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, onlarca güvenlik kamerası görüntüsünü adım adım takip ederek saldırganı kısa sürede yakaladı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Saldırganın olay sonrası elinde bıçakla rahat tavırlarla yürüdüğü anlar çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.