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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023, 11:22 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023, 11:35

Beykoz'da Beykoz'da freni patlayan İETT otobüsü yolun kenarına böyle savruldu

Beykoz'da freni patlayan İETT otobüsü, şoförünün hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına savruldu. Otobüste bulunan 2 yolcu yara almazken şoför ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Beykoz Kavacık'ta Küçüksu Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde ilerleyen İETT otobüsünün freni patladı. Cadde üzerinde hız kontrolünü ve direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü virajı alamayınca yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, İETT otobüsü şoförü ise yaralandı. Yaralı şoför sağlık ekibinin gelmesiyle hastaneye kald

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