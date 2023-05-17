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Beton mikseri ve otomobil çarpıştı: 3’ü çok 7 yaralı

Beton mikseri ve otomobil çarpıştı: 3’ü çok 7 yaralı
17.05.2023 00:12 - Son Güncelleme: 17.05.2023 00:57

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Kaza, Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan H.Ç. (24) idaresindeki 19 KD 452 plakalı beton mikseri cadde üzerinde Arif Y. (52) idaresindeki 19 AAT 418 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sebehat Y. (50), Barlas Y. (1), Eflin Y. (1), Elif Y. (1) Menar M. (25) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

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