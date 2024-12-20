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Bayrampaşa’da feci kaza anı kamerada: Betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti!
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Bayrampaşa'da feci kaza anı kamerada: Betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 19:07 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 19:07

Bayrampaşa’da mangal yakarken yaslandıkları telin kopması sonucu beton zemine düşen 2 kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, 2 kişinin mangal yakarken yaslandıkları telin kopması sonucu beton zemine düşmesiyle meydana gelen feci olayda, hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Olay, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otobüs otoparkında önceki gece yaşandı.

MANGAL YAKARKEN TELİN KOPMASIYLA DÜŞEN İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre, Uğur Bolat ve Halil Doğan, Ferhatpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve tellerle çevrili bir alanda alkol alıp mangal yapmaya başlamışlardı. İki arkadaş, mangal yaparken yaslandıkları telin kopması sonucu denge kaybı yaşayıp yaklaşık 10 metreden beton zemine düşerek ağır yaralandılar. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÜVENLİK KAMERASINDA FECİ ANLAR

Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, mangal yapmak için yaslanan 2 kişinin, telin kopması sonucu yere düşme anları saniye saniye kaydedildi. Düşüşün etkisiyle ikisi de ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın ardından, güvenlik kamerası görüntüleri detaylı olarak incelendi. Olayın nasıl gerçekleştiği ve herhangi bir ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

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