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Bayram yolu felakete dönüştü! 5 yaralı
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Bayram yolu felakete dönüştü! 5 yaralı

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 18:42 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 18:42

İskenderun’dan Adıyaman Çelikhan’a bayram ziyareti için giden ailenin otomobili şarampole devrildi. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çelik köyü rampasında meydana gelen trafik kazası, bayram ziyaretine giden bir ailenin planlarını trajediye dönüştürdü. Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinden Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine giden Abubekir Y. yönetimindeki 31 LF 127 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 25 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Abubekir Y., Renas Y., Fatima Y., Abdullah Berken Y. ve Kamuran Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yetkililer, kazanın nedeni hakkında detaylı incelemelerin sürdüğünü belirtti.

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