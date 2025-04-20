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Batman’da virajı alamayan otomobil taşlara çarptı: 5 yaralı
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Batman’da virajı alamayan otomobil taşlara çarptı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 18:30:37

Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi’nde kontrolden çıkan otomobil taşlara çarptı. Sürücü dahil 5 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, M.A. (26) yönetimindeki 06 CAU 550 plakalı otomobil, virajı alamayarak yoldan çıkıp taşlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan İ.Ö. (23), D.D. (19), R.N.Ö. (20) ve Ü.G.Ö. (18) ile birlikte sürücü M.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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