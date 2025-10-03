PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Fatih Altaylı hakkında ara karar
Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 13:30
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Fatih Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Bunlar da Var
01:38
Ağrı’da adliye çıkışı silahlı kavga: 4 yaralı
02.10.2025
Perşembe
00:11
Okulda deprem paniği kamerada!
02.10.2025
Perşembe
01:18
Tekirdağ'daki deprem Bursa'da da hissedildi; o anlar güvenlik kamerasında
02.10.2025
Perşembe
00:21
İstanbul'da deprem anı paniği kamerada!
02.10.2025
Perşembe
CANLI YAYIN