RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Başkan Erdoğan kanser hastası Halime teyzeyle görüştü

Başkan Erdoğan kanser hastası Halime teyzeyle görüştü

Başkan Erdoğan kanser hastası Halime teyzeyle görüştü
19.04.2022 09:14

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:11
Kaybolan 8 yaşındaki kız...
Yaşam 02:20
Kadiköy’de istinat duvarı...
Yaşam 01:38
Evini terk eden komşularının...
Yaşam 02:02
Veteran kaleci, halı sahada...
Yaşam 02:56
Diyanet İşleri Başkanı...
Yaşam 02:53
Ata sporu cirit yaşatılmaya...
Yaşam 03:49
Yeraltı kablolarında yaşanan...
Yaşam 01:08
Bahçelievler'de asalı büyücü...
Yaşam 00:42
Taş yüklü kamyon çarpıştığı...
Yaşam 01:30
Büyük Çamlıca Camii...
Yaşam 01:40
Trakya’da beklenen sağanak...
Yaşam 03:16
25 yaşındaki gençten 17 gündür...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın Ceyhan ilçesinde kanser tedavisi gören Halime Özdemir ile telefonda görüştü. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy’un geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Halime Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi. Başkan Özsoy durumu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kanser hastası Halime Özdemir’i telefonla arayarak bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Herhangi bir ihtiyacı olması durumunda Sarıeroğlu aracılığıyla kendilerine ulaşmasını söyledi. Cumhurbaşkanı ile görüşmekten memnun olan Halime Özdemir de Erdoğan’ın kendini aramasından dolayı teşekkür ve dua ederek iyi dileklerini iletti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA