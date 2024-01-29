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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024, 13:25 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 13:42

Bartın'da denize düşen karaca kurtarılıp doğaya salındı

Bartın'ın Amasra ilçesinde denize düşen karaca, vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrolü yapıldıktan sonra doğaya salındı.Olay, sabah saatlerinde Amasra ilçesi Göçkündemirci sahilinde meydana geldi. Denizin 20 metre açığındaki karaca, dalgalarla birlikte kıyıya kadar yüzdü. Bu sırada sahildekiler, karacaya 'Gel yavrum gel' diyerek seslendi. Vatandaşlar, karacayı tutup kumsala çıkardıktan sonra Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler tarafından karacanın kontrolü yapıldı. 3 yaşında olduğu ve sağlık sorununun bulunmadığı tespit edilen karaca, ekipler tarafından Amasra ilçesine bağlı Çakraz beldesinde ormana salındı. Vatandaşlar karacanın denizde yüzme ve kıyıya çıkma anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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