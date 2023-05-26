Haberler Yaşam Videoları Balıkesir’in Edremit ilçesinde şerit değiştiren kamyonete çarpan otomobil takla attı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde şerit değiştiren kamyonete çarpan otomobil takla attı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde şerit değiştiren kamyonete çarpan otomobil takla attı
26.05.2023 12:30

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:08
Ankara'da sağanak sele döndü!...
Yaşam 00:33
İstinye Park AVM’de yangın...
Yaşam 03:21
Esenyurt'ta vahşet!
Yaşam 02:45
Tartıştığı kuryeye...
Yaşam 01:02
Vincin çarptığı üst geçitteki...
Yaşam 02:32
Esenler'de korku dolu anlar!...
Yaşam 01:13
Kalabalık iki grup arasında...
Yaşam 01:44
5 kişilik cinayet zinciri:...
Yaşam 01:38
Kahraman otobüs şoförü...
Yaşam 03:00
Polisin alkollü sürücü ile...
Yaşam 02:44
Sağlıkçı ailenin yeni yaşam...
Yaşam 03:52
Her hanenin geliri 10 bin...

Balıkesir’in Edremit ilçesinde orta şeritten sol şeride geçmek isteyen kamyonete sol şeritte giderken çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, T.T. yönetimindeki 10 AFM 182 plakalı kamyonet Kadıköy Mahallesi mevkiinde Çanakkale istikametine giderken orta şeritten sol şeride geçiş yaptı. Bu sırada H.G. yönetimindeki 10 KG 081 plakalı otomobil sol şeritte seyir ederken kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma, Bölge Trafik ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı otomobil sürücüsü H.G.(23) Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre İzmir Çanakkale yolunun trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA