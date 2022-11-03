Haberler Yaşam Videoları Balıkesir’in Bandırma ilçesi Karacabey yolunda takla atan araç sürücüsü ağır yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Karacabey yolunda takla atan araç sürücüsü ağır yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Karacabey yolunda takla atan araç sürücüsü ağır yaralandı
03.11.2022 09:01 - Son Güncelleme: 03.11.2022 09:02

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:56
Üsküdar Marmaray'da seferler...
Yaşam 00:20
10 bin dolar fidye! Kelepçeyle...
Yaşam 01:38
Bursa'da tekstil fabrikasında...
Yaşam 00:20
Jandarmadan 3 milyon 400 bin...
Yaşam 01:39
Evde çıkan yangında 1 kişi...
Yaşam 02:26
Cezayı yedi meslektaşlarına...
Yaşam 00:33
Van’da 5 organizatör...
Yaşam 01:14
Bursa'da kontrolden çıkan...
Yaşam 01:52
İsmail Cerrahoğlu son...
Yaşam 00:59
İki grup kasklarla...
Yaşam 02:43
Gece kulübüne saldıran şahıs...
Yaşam 01:02
Nesli tükenmekte olan su...

Balıkesir’in Bandırma ilçesi, Karacabey yolunda takla atan araç sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Karacabey yolu üzerinde iddialara göre 34 FPV 711 plakalı araç seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla atarak yoldan çıktı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerinde yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ağır yaralı sürücüyü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA