Balıkesir’de korkunç kaza: 4 araç birbirine girdi! 1 ölü 10 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 17:38

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Savaştepe-Soma yolunda meydana gelen trafik kazası, bölgede kaos yarattı. Edinilen bilgilere göre, 45 EL 993 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil ile 45 ACL 104, 45 AOV 314 ve 45 YB 3998 plakalı otomobiller birbirine girdi. Kazanın ardından, O.G., Y.K., H.S., E.N.S., H.S., B.S.S., R.T.Ç., E.S., K.S., R.Ç., M.D.K., F.K. ve T.K. yaralanırken, 45 AOV 314 plakalı otomobilde bulunan Güllü Ç. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

YOL KAPANDI, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, kapanan yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürdü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kazanın nedenini araştırmak üzere detaylı inceleme başlattı.