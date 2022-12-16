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Balıkesir’de işkence çiftliği! Ejderha çetesi kadınlara tecavüz edip esnafı haraca bağlamış!

Balıkesir’de işkence çiftliği! Ejderha çetesi kadınlara tecavüz edip esnafı haraca bağlamış!
16.12.2022 10:33

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Balıkesir Edremit’te kaçırıp işkence ve tecavüz ettikleri 18 yaşındaki genç kızın ihbarıyla yakalanan Ejderha Çetesi’nin işkence çiftliği görüntülendi. Çetenin esnafı haraca bağladığı, kadınları uyuşturucu batağına sürükleyip pavyonlara sattığı ortaya çıktı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çetenin bölgedeki esnafı haraca bağladığı ve ödemeyenlere işkence yaptığı ihbarını alan ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Bu arada 18 yaşındaki G.A. isimli genç kız, çete üyeleri tarafından "Polis muhbirisin" denilerek kaçırılıp tecavüze uğradığını, işkenceye maruz kaldığını ve 4 parmağının çete üyeleri tarafından kesildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, teknik ve fiziki takip sonucu çete liderinin Akçay'da yaşayan aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Salih Turanlı olduğu tespit edildi.

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