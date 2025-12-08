PODCAST CANLI YAYIN
Bakırköy Marmaray’da panik: Yolcu raylara düştü, seferler aksadı

Bakırköy Marmaray’da panik: Yolcu raylara düştü, seferler aksadı

Marmaray Bakırköy İstasyonu’nda bir kişi tren yanaşırken raylara düştü. İtfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay sonrası seferlerde kısa süreli aksama yaşandı, soruşturma başlatıldı.

BAKIRKÖY Marmaray İstasyonunda raylara düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Olay, Marmaray Bakırköy İstasyonundan öğle saatlerinden meydana geldi. 1 kişi trenin perona yanaştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Diğer yolcular durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken tren seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı

