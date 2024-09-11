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Bahar Candan çöktü: ''Asayım mı ben kendimi?”
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Bahar Candan çöktü: ''Asayım mı ben kendimi?”

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024, 19:39 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024, 19:39

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılanan Alisya Bahar Candan, mahkemenin ara kararıyla tutukluluğunun devam edeceğini öğrenince babasına dönerek, "Asayım mı ben kendimi, ne yapayım?" sözleriyle duygusal bir çöküntü yaşadı.

Dolandırıcılık ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla yargılanan Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanıklı davada, mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bahar Candan'ın mahkeme salonundaki sözleri ise dikkat çekti.

Mahkeme Ara Kararını Açıkladı

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, dolandırıcılık ve suç örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanan Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi isteniyor. 38 mağdur ve 21 sanığın yer aldığı davanın duruşmasında, savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Bahar Candan'dan Dikkat Çeken Sözler

Mahkemenin tutukluluk halinin devamına karar verdiğini duyan Bahar Candan, duruşma salonunda babasına dönerek, "Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?" şeklinde tepki gösterdi. Candan'ın bu çıkışı mahkeme salonunda kısa süreli bir sessizliğe neden oldu.

Sanıkların Savunmaları

Duruşmada sanık Hacı İsrafil Sağlam da savunma yaptı. Sağlam, telefonundaki dosyaların yedeklendiğini ancak bu durumun soruşturmanın gizliliğini ihlal eden bir delil olarak değerlendirildiğini belirtti. Sağlam ayrıca, Bahar ve Nihal Candan'ın hesaplarına para gönderildiğini duyduğunu, ancak bu paranın ne amaçla gönderildiğini bilmediğini ifade etti.

İddianamede Yer Alan Suçlamalar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde aktif rol oynadığı belirtiliyor. Özellikle Bahar Candan'ın suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerine yönelik toplantılarda mağdurları kandırma konusunda etkin bir rol üstlendiği vurgulanıyor.

İddianameye göre, örgütün liderleri Onur Apaydın ve İlker Oflu, ucuza araç sattıklarını söyleyerek mağdurları dolandırmış, Bahar Candan üzerinden örgütün suç gelirlerini aklamıştır. Gülnihal Çiçek ise suç örgütüne üyelikten 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Duruşma Ertelendi

Sanıkların savunmalarının devam edeceği duruşma, 13 Eylül Cuma gününe ertelendi. Sanıkların tutukluluk halleri ise devam edecek.

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