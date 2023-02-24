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Ayakkabı boyacısından anlamlı bağış: Bir haftalık gelirini depremzedeler için bağışladı

Ayakkabı boyacısından anlamlı bağış: Bir haftalık gelirini depremzedeler için bağışladı
24.02.2023 10:12

OTOMATİK OYNAT

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına Elazığlı ayakkabı boyacısı Bayram Bozay'da, 1 haftalık gelirini bağışladı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra başlatılan yardım seferberliğine Elazığlı ayakkabı boyacısının başlattığı kampanya ise takdir topladı. 15 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak evini geçindiren Bayram Bozay, bir haftalık gelirini depremzedelere bağışladı. Bozay'ın bir haftalık gelirini depremzedeler için bağışlama kararını duyan vatandaşlar 10 lira yerine daha fazla para vererek kampanyaya destek oldu. Bir hafta içerisinde 3 bin 500 lira toplayan Bozay, kazandığı parayı AFAD'a giderek deprem bölgesi için bağışlayacak.

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