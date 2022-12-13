Haberler Yaşam Videoları Avcılar'da zincirleme kaza, 3 yaralı

Avcılar'da zincirleme kaza, 3 yaralı

Avcılar'da zincirleme kaza, 3 yaralı
13.12.2022 11:56 - Son Güncelleme: 13.12.2022 11:57

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:13
İstanbul'da mandaların...
Yaşam 03:18
TEM otoyolunda otomobil önce...
Yaşam 02:29
Samsun'da DEAŞ operasyonunda...
Yaşam 01:38
Güngören'de parkta kamyonun...
Yaşam 01:03
Şirinevler'deki tekme tokatlı...
Yaşam 00:22
Minibüs tavanında tehlikeli...
Yaşam 02:37
Ters şeritten yola giren İETT...
Yaşam 03:12
İstanbul’da akıl almaz kaza...
Yaşam 02:44
Lodos Kuzey Ege’de hayatı...
Yaşam 00:14
Gaziantep'te merkez Şahinbey...
Yaşam 01:10
Lüks site önünde kanlı...
Yaşam 03:02
Kim Milyoner Olmak İster'de 1...

Avcılar'da yolcu almak için durağa yanaşan İETT otobüsüne, arkasından hızla gelen bir otomobil çarptı. Savrulan otomobile yine arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Yaşam Videoları

AVCILAR'da yolcu almak için durağa yanaşan İETT otobüsüne, arkasından hızla gelen bir otomobil çarptı. Savrulan otomobile yine arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Denizköşkler Mahallesi Hacı Şerif durağında bugün saat 09.30 sıralarında, 34 LD 0379 plakalı Beylikdüzü-Bakırköy seferini yapan İETT otobüsüne, durağa yanaştığı sırada, arkadan hızla gelen 34 UK 1745 plakalı bir otomobil arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, 34 PU 0958 plakalı bir başka araca çarptı. İETT otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsünün, kaza yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Kazada hafif yaralanan 3 kişi, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili konuşan Göksel Sağlam, "İETT otobüsü durağa yanaşmıştı. Beyaz bir otomobil otobüse çarptı, hava yastıkları açıldı. Arkadan gelen mavi renkli araç da duramadı. 3 yaralı vardı, durumları ağır değildi" dedi. Kaza sonrası yan yolun kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

SON DAKİKA