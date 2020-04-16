Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada 16.04.2020 18:57

Avcılar’da seyir halinde olan iki metrobüs bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı. Metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.