Avcılar’da seyir halinde olan iki metrobüs bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı. Metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada16.04.2020 18:57
- Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada
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