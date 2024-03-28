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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Mart 2024, 22:24 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024, 22:24

Avcılar'da korkunç olay! Cani koca eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü!

Avcılar’da Vehbi Yıldız ile eşi Serap Yıldız arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Vehbi Yıldız, eşini çocuklarının gözü önünde başından vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serap Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Silahı kapının önüne bırakan Vehbi Yıldız ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar...

Olay, bu akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Mektep Sokak'ta bulunan bir binanın 4'üncü katında meydana geldi.

Avcılar’da dehşet: 3 çocuğunun annesini çocuklarının gözü önünde öldürdü

İddiaya göre Vehbi Yıldız ile Serap Yıldız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Avcılar’da dehşet: 3 çocuğunun annesini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Tartışma sırasında Vehbi Yıldız, 3 çocuğunun annesi Serap Yıldız'ı başından vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avcılar’da dehşet: 3 çocuğunun annesini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serap Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Silahı kapının önüne bırakan Vehbi Yıldız ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Avcılar’da dehşet: 3 çocuğunun annesini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Olay anında evde bulunan çocuklar Polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılırken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Serap Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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