Avcılar’da alkollü sürücü tekel bayisine daldı: İşte o anlar

Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi Plaj Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 17 NB 092 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir duvara, ardından da yol üzerindeki tekel bayisine çarptı.

Kazanın ardından panikle olay yerinden kaçan sürücüyü çevrede bulunan vatandaşlar motosikletle takip etti. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün dar sokaklarda kaçmaya çalıştığı, motosikletlinin ise peşinden gittiği anlar yer aldı.

Öte yandan işletmenin güvenlik kamerası da kaza anını kaydetti. Görüntülerde aracın kontrolden çıkarak duvara çarpması ve ardından iş yerine girmesi net bir şekilde görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.