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Avcılar’da aldatma şüphesi kanlı bitti: Korkunç anlar kamerada
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Avcılar’da aldatma şüphesi kanlı bitti: Korkunç anlar kamerada

Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:55:21

İstanbul Avcılar’da eşinin kendisini aldattığını düşünen M.E., motosikletle takip ettiği kadının yanındaki kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis ekiplerini arayarak kendisini ihbar eden saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kıskançlık ve aldatma şüphesi kanlı bitti. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen M.E., motosikletle takip ettiği kadının yanındaki kişiyi bıçakladı. Olayın ardından polisi arayıp kendisini ihbar eden saldırgan, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay, Avcılar'ın Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir eşinin sadakatinden şüphe duyan M.E., kadını motosikletle gizlice takip etti. Eşinin S.C. isimli bir kişiyle buluştuğunu gören M.E., motosikletle yaklaşıp G.E. ve S.C.'ye bıçakla saldırdı. G.E. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, S.C. aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Saldırının ardından M.E., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim olan şüpheli gözaltına alındı. Sağlık ekipleri ise ağır yaralı olan S.C.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletle yaklaşan saldırganın, elindeki bıçakla S.C.'ye saldırdığı, G.E.'nin ise korkuyla kaçtığı anlar net şekilde görüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. M.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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