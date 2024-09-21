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Avcılar Metrobüs Kaza Anı!
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Avcılar Metrobüs Kaza Anı!

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 15:27 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 15:27

Avcılar metrobüs durağında yolcu indirip bindirmek için duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kaza anı anbean kameraya yansırken kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüsün camı patlarken 2 kişi hafif yaralandı. Kaza araç içi kamerasıyla kaydedildi.

METROBÜS DURAKTAKİ METROBÜSE ÇARPTI
Kaza, saat 09.00 sıralarında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Kazada metrobüsün camı patladı. Metrobüsteki 2 kişi ise hafif yaralandı. Seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



2 YOLCU YARALANDI
Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü. Kaza araç içi kamerasıyla kaydedildi.

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