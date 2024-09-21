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Zonguldak Ereğli trafik kazası! Midibüs devrildi: 9 yaralı!
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Zonguldak Ereğli trafik kazası! Midibüs devrildi: 9 yaralı!

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 15:16 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 15:16

Zonguldak Ereğli'de yağış nedeniyle kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi. Kazada 9 yolcu yaralanırken sürücü Abdullah Y., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Zonguldak Ereğli yolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir anda bastıran yağmur nedeniyle 74 BJ 888 plakalı Lüks Bartın firmasına ait yolcu midibüsünün sürücüsü Abdullay Y., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuş ve viraj olan yolda kaymaya başlayan midibüs, yol kenarına devrilerek durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolcular midibüsün tavan havalandırması ve bagaj kısmındaki kapaktan tahliye edildi. Yaralılardan 7'si Ereğli Devlet Hastanesi'ne, 2'si Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Abdullah Y., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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