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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 17:33 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 17:43

Denizlerde av sezonu 1 Eylül'de başlıyor

Yeni av sezonu için Karadenizli balıkçılar umutlu! Denizlerde 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi teknelerinin son bakımlarını yapan Karadenizli balıkçılar, bu sezonun 'hamsi yılı' olacağı görüşünde. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

Denizlerde, 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül'de sona erecek. 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacak olan balıkçılar, aylar öncesinden başladıkları teknelerin ve ağların büyük bir bölümünde hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar, 1 Eylül avlanma sezonu öncesi palamut ve istavrit balığının görünmediğini, hamsi de ise işaretlerin iyi olduğunu ifade ettiler.

PALAMUT AZ, İSTAVRİT NEREDEYSE YOK!

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, "Bu sene maalesef palamut numuneleri çok az olarak görünüyor. Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki balıkçı arkadaşlarımız ile de görüşüyoruz ancak işaretler geçen sezonun yüzde 1'i kadar az. Biz bir nebze de olsa bunu biliyorduk. Palamut bir yıl olur, diğer yıl olmuyor ancak bu kadar kısır geçeceğini düşünmedik. Palamut olmadığı zamanlarda istavrit oluyordu. Maalesef bu sene istavrit numuneleri de yok denecek kadar. İstavrit bir göç balığı ve sezona da bir ay var. İnşallah olur diye umut ediyoruz" dedi.

Karadenizli balıkçılar

"HAMSİDE İŞARETLER ÇOK İYİ GÖRÜNÜYOR"

Sezonun başlaması ile birlikte iri ve bol hamsi avlamayı beklediklerini kaydeden Karadeniz, "Geçen yıl palamut balığı açısından belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin en fazla olan palamut yılı olarak tarihe geçecektir. İnşallah yine balıkçılara rızık olacağını düşünüyoruz. Hamsi işaretleri bu yıl çok iyi görünüyor. Sezonunun palamut olmasa bile hamsi yılı olacağından eminiz. Sezonun ardından iri boy hamsi avlamaya başlayacağız ve halkımıza taze balık arz edilecek. Şuan balık fiyatları pahalı ancak birçoğu dışarıdan geliyor. Yerli balıklar tezgahlara girdiğinde fiyatlar düşecek" şeklinde konuştu.

Yeni av sezonunun ilk işareti geldi! Tezgahta bolluk olacak, bu sene ‘hamsi yılı’ olacak!

Karadeniz ayrıca tekne ve ağlarda son hazırlıkları da tamamladıklarını belirterek, sezonun açılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Ağ tamirat işinde çalışan balıkçılar ise yaklaşık bir ay kalan sezon öncesi 2 haftalık işlerinin kaldığını, denizlere açılmayı beklediklerini ifade ederek, bereketli bir sezon dilediler.

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