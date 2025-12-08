Otomobil tıra arkadan çarpıp takla attı: 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı

FECİ KAZA: OTOMOBİL TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Ankara–Eskişehir arasındaki E90 karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 26 AEB 280 plakalı otomobili kullanan Mert Özsöz, 55 EY 473 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil defalarca takla attı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 aylık evli olduğu öğrenilen Mert Özsöz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

1'İ AĞIR 3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Araçtaki 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İrem Özsöz, ilk olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne, ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Arif K. ile Melisa Selin K.'nin Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.