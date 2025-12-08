PODCAST CANLI YAYIN
Otomobil tıra arkadan çarpıp takla attı: 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı

Otomobil tıra arkadan çarpıp takla attı: 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı

Ankara-Eskişehir yolu üzerinde otomobil, seyir halindeki tıra arkadan vurarak takla attı. Otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

FECİ KAZA: OTOMOBİL TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Ankara–Eskişehir arasındaki E90 karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 26 AEB 280 plakalı otomobili kullanan Mert Özsöz, 55 EY 473 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil defalarca takla attı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 aylık evli olduğu öğrenilen Mert Özsöz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

1'İ AĞIR 3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Araçtaki 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İrem Özsöz, ilk olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne, ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Arif K. ile Melisa Selin K.'nin Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Sarıyer’de dün kaybolan adam dere yatağında ölü bulundu
Sarıyer’de dün kaybolan adam dere yatağında ölü bulundu
Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü
Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Sokaklar göl... Evleri su batı
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Sokaklar göl... Evleri su batı
14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada
14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle