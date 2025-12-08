Kayıp çocuk başından yaralı ve toprağa gömülü halde bulundu

PODCAST CANLI YAYIN
Kayıp Amir baraj çevresinde yaralı bulundu. Başından yaralı halde toprağa gömülü çıkan 8 yaşındaki Amir’in ifadesi sonrası dayısı tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde geçen cuma okuldan çıkan 3. sınıf öğrencisi Amir Alcedduh bir daha eve dönmedi. Ailesi tüm aramalara rağmen küçük çocuğa ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu.

ARAMALAR BARAJ ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTI

Güvenlik kameralarının incelenmesiyle arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını Reyhanlı Barajı bölgesinde yoğunlaştırdı. İHH, AFAD, jandarma ve polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama yaptı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Ekipler, küçük Amir'i başından yaralanmış ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü halde buldu. Olay yerine çağrılan ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne, ardından Hatay MKÜ Hastanesi'ne sevk edildi.

İLK SÖZÜ 'SU' OLDU

Hastaneye getirildiği anların kamera görüntülerinde Amir'in kendisiyle konuşan sağlık personelinden ilk olarak "su" istediği görüldü. Tedavisine başlanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DAYISI TUTUKLANDI

Amir'in ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan dayısı, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

