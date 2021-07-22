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Artvin’in Arhavi korku dolu anlar! Dere kenarındaki ev sel sularına böyle kapıldı…

Artvin’in Arhavi korku dolu anlar! Dere kenarındaki ev sel sularına böyle kapıldı…
22.07.2021 18:48 - Son Güncelleme: 22.07.2021 18:50
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Artvin’in Arhavi ilçesinde bugün yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Artvin'in Arhavi ilçesinde bugün yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


İlçenin Kapisre deresi Cumhuriyet mahallesinde daha önce sel tehdidi nedeniyle boşaltılan bir ev bugün sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı. Sel suları evi yıkıp önüne katıp denize sürüklerken, görüntüleri kayda alan ailenin konuşmaları yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.


Öte yandan yine aynı dere üzerinde bir çimento kamyonunun harç makinesi de sel sularına kapılarak denize ulaştı.

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