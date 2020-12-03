Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! 63 noktada başlıyor | İstiklal Caddesi'nde yeni dönem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve meydanlarda bulunabilecek kişi sayılarına limit geliyor. Uygulama İstiklal Caddesi'nde de hayata geçirildi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstiklal Caddesi'nde aynı anda 7 bin kişinin bulunmasına izin verilecek. 63 adet girişi bulunan İstiklal Caddesi'nde her bölgede ekipler kontrolü sağlayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve meydanlara limit uygulaması, İstanbul İstiklal Caddesi'nde de hayata geçirildi. Covid-19 ile mücadele kapsamında aynı anda 7 bin kişinin bulunmasına izin verilen İstiklal Caddesi'nde karekod uygulamasına geçiliyor. Caddeye giren ve çıkan vatandaşların sayılarının belirlenmesi için belirli aralıklar ile konulan karekodlar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile okutulacak.

Son günlerde artış hızı 30 bin vakaya kadar çıkan Covid-19 ile mücadele kapsamında İstiklal Caddesi'nde bir dizi önlemler hayata geçirildi. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi karası sonrasında caddede her 3 metrekarede 1 kişi olmak üzere aynı anda 7 bin kişi bulunmasına izin verilecek. Alınan önlemlerin detayını Taksim Meydan'da Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıkladı. Caddeye girişlerin sağdan, çıkışlar ise soldan olacağı, böylelikle vatandaşların yüz yüze gelmesinin önüne geçileceği öğrenildi.

Koronavirüsle mücadelede en önemli hususun maske ve temizlik olduğuna dikkat çeken Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Burası Türkiye'mizin en işlek, en kalabalık caddelerinden biri. Burada mesafe noktasında sıkıntı yaşanmaması için Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak aynı anda 7 bin kişinin bulunabileceğine yönelik bir karar aldık" açıklamasında bulundu.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR FARKLI GÜZERGAHLARDAN OLACAK

Caddeye normal zamanlarda 1 metrekareye 1 insanın düştüğünü ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Bunu üçte bire düşürdüğümüzde yaklaşık 7 bin vatandaşımızın aynı anda kullanabileceği bir kapasiteye sahip oldu. 3 metrekareye bir kişi düşecek şekilde bir yoğunluğun oluşmasına izin verebiliyoruz. Caddeye giriş ve çıkışları farklı güzergahlardan vererek insanların karşılaşmasını ve nefeslerini birbirine vurmasını önleyecek bir sistemi geliştirmiş olduk. Bunun yanında HES uygulamasını iş yerlerimize yaklaşık 3 aydır başlatmış durumdayız. Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince buradaki büyük alışveriş merkezlerine HES uygulamasını zorunlu hale getirmiş bulunmaktayız. Ara sokaklar diye ifade ettiğimiz büyük küçük 63 tane İstiklal Caddesine giriş noktası var. Bunlarında kontrolü yapılması konusunda emniyet güçlerimiz zabıtamız bu kontrolü sağlamaya çalışıyoruz. Cadde üzerinde yoğunluk olduğu zaman bunu emniyet müdürlüğümüzün dronları tespit ediyor. Dolayısıyla kalabalığın minimize edildiği yoğunlaşmanın hiç olmaması için olabilecek bütün tedbirleri almış bulunmaktayız" dedi.

KAREKOD UYGULAMASINA GEÇİLDİ

Cadde üzerinde bulunan vatandaşların sayısının 9-10 bini bulması durumunda zabıta ve polis ekiplerinin müdahalede bulunacağını belirten Başkan Yıldız, "Ziyaretlerini tamamlayan alışverişini tamamlayan hemşerilerimizin dışarı çıkmaları konusunda sık sık uyarımız olacak. Telefondan İstiklal Caddesi'nden, Tünel'den veya Taksim Meydan'dan giriş yaptığınızda bu ekran okutulduğunda aynı zamanda bir kişi olarak sisteme dahil olmuş olacaksınız. Çıkış yaptığında da okutulduğunda 7 bin sayısı muhafaza edilecek" ifadelerini kullandı.

Bugün saat 10.00'da başlayan kural nedeniyle İstiklal Caddesi girişine bariyerler konuldu. Girişler ise sağ taraftan yapılıyor. Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi bulunabileceği kararını aldı. Zabıta ekipleri caddeye gelenleri sağ tarafa doğru yönlendiriyor. Yere yapıştırılan stickerler ile de caddeye gelenler yönlendiriliyor. Ekipler, İstiklal Caddesi'ni havadan yapılan drone kontrolü ile gözetliyor. O anlar anbean görüntülendi. Bugün resmen başlayan uygulama sonrasında caddeye giriş çıkışlar denetlendi.

Her gün yerli yabancı binlerce turistin geçtiği İstiklal Caddesi'ne, koronavirüs tedbirleri kapsamında artık aynı anda 7 bin kişi girebilecek. Bu sayı, 3 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde hesaplandı. Caddeye girişler sağdan, çıkışlar ise soldan olacak. Caddede herkes sağdan yürüyecek. Bugün resmen başlayan uygulama sonrasında cadde drone ile havadan görüntülendi. Beyoğlu Kaymakamlığı, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karara göre bugünden itibaren İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişinin bulunabilecek.

Sabah saatlerinde cadde girişine bariyerler getirildi. Girişlerin kontrol edilmesi için hazırlıklar sürüyor. Alınan bu karar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Beyoğlu Zabıta ekipleri İstiklal Caddesi girişine bariyerler getirdi. Ekipler, bariyerleri cadde girişine dizdi. Saat 10.00'dan itibaren İstiklal Caddesi'ne girişler kontrollü olacak.

HES KODU ZORUNLU MU?

İstiklal Caddesine girişte HES kodu zorunluluğu bulunmuyor. HES kodu AVM'lere girişlerde isteniyor. İçişleri Bakanlığının 30 Kasım'da yayınladığı koronavirüs genelgesinde meydanlara ilişkin olarak şu ifadeler yer aldı: " İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınması"

YÜZ YÜZE GELMEDEN YÜRÜYÜŞ

Yüz yüze gelmelerini engellemek, bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi üzerinde tramvay yolu orta nokta alınarak herkes gidiş yönüne göre yolun sağından yürüyecek. Cadde üzerinde sosyal mesafenin azaldığı, toplanmaların olduğu yerlerde bulunanlar kolluk ve zabıta tarafından uyarılacak. İzinli seyyar satış yapan kestaneci, simitçi gibi satıcıların etraflarında sosyal mesafeyi ihlal edecek tarzda birikme ve toplanmalar olduğu takdirde zabıta tarafından esnafa ait tezgah ve araçlar geçici olarak ara sokaklarda uygun noktalara alınacak.

ÇALIŞANLAR 7 BİN KİŞİYE DAHİL DEĞİL

İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 308 işyerinde 5 binin üzerindeki çalışan, caddeye alınacak 7 bin kişiye dahil edilmedi. Alınan kararın emniyet ve zabıta yayın araçları ile İstiklal Caddesi üzerinde duyurulacağı ve basın yayın kuruluşları ile paylaşılacak. Kararlara uymayanlara ise 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.