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Antalya'da yakının kazada yaralandığını gören genci kimse sakinleştiremedi

Antalya'da yakının kazada yaralandığını gören genci kimse sakinleştiremedi
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Antalya'da motosiklet kazası geçiren sürücünün bir yakını öfkesini kazaya karışan araçlardan çıkardı. Araçlara tekme de atan genç adam, yakınları ve çevredekiler tarafından zorla durdurulabildi. O anlarsa çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.


Araçları tekmeleyen, üzerine çıkıp zıplamaya başlayan genç adam, yine bir aracın bagajındaki eşyaları da alıp dışarıya fırlattı. Genç adamı uzun süre kimse sakinleştiremedi.

Kaza, öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobille motosiklet çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulunurken, bu sırada olay yerinde kimliği belirlenemeyen bir genç, yakının yaralandığını görünce sinir krizi geçirdi. Kaza yerindeki iki araca tekmeler atan genci kimse sakinleştiremedi.

Üzeri yarı çıplak olan genç adam bir ara yol kenarındaki park halindeki bir aracın üstüne çıkarak zıpladı, ardından bagajını açarak içerisindeki eşyaları dışarıya fırlattı.

Araçlara tekme de atan genç adam, yakınları ve çevredekiler tarafından zorla durdurulabildi. O anlarsa çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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