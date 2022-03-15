Arnavutköy'de önündeki otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Arnavutköy'de önündeki otomobile çarptıktan sonra yola savurulan motosikletli yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 15.20 sıralarında Arnavutköy Sultangazi yolu Fenertepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir motosiklet sürücüsü durmayarak önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli yaralandı. Yaralı motosiklet sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.