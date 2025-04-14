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Arnavutköy’de feci kaza: Yolun karşısına geçen çocuğa araç çarptı! 1 ölü
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Arnavutköy'de feci kaza: Yolun karşısına geçen çocuğa araç çarptı! 1 ölü

Giriş Tarihi: 14.04.2025 22:52:13

Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed El İsa (12), ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, 12 yaşındaki Muhammed El İsa, yolun karşısına geçmeye çalışırken A.Ö. yönetimindeki 34 CCR 218 plakalı ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Muhammed El İsa'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü A.Ö.'yü gözaltına aldı.

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