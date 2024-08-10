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ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET! Karısını böyle öldürdü! 3 el kafasına sıktı! Dehşet anları kamerada! | (CİNAYET ANI VİDEOSU)
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ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET! Karısını böyle öldürdü! 3 el kafasına sıktı! Dehşet anları kamerada! | (CİNAYET ANI VİDEOSU)

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024, 16:48   |   Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024, 16:48

35 yaşındaki Serpil Gül, boşanma sürecinde olduğu Harun Gül tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Cinayetin, çocuklarına bakma konusunda yaşanan tartışma sonrası gerçekleştiği öğrenildi. Dehşet anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Katil zanlısı, polis gelene kadar olay yerinde bekledi.

İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasındaki kadın cinayeti ile ilgili detaylar ve olay anı görüntüleri ortaya çıktı. 35 yaşındaki Serpil Gül 2 yıldır boşanma sürecinde olduğu Harun Gül ile önceki gün sünnet olan çocukları nedeniyle buluştukları ve aralarında 'çocuklara sen bak' tartışmasından dolayı sokak ortasında kafasından 3 el silahla vurup, polis gelene kadar başında beklediği öğrenildi. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül (35) ile Harun Gül(40) dün 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldiler. İkili arasında bu sabah ise 'çocuklara sen bak' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül'ü sokakta kovaladı. Gül, sokak ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurarak öldürdü.

Öldürdükten sonra başında bekledi
Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. İddiaya göre ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi. Olay yerine polis ekipleri araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül polise silahıyla birlikte teslim oldu.

Dehşet anları cep telefonu kamerasında
Yaşanan dehşet dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Harun Gül'ün Serpil Gül'ü silahla kovalaması. Vatandaşların 'dur yapma' uyarılarına rağmen yere düşen kadına silahla art arda ateş etmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise Harun Gül'ün yer yatırdıktan sonra polisin teslim alması ve vatandaşların dövdüğü anlarda görüldü.

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