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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 23:13 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 23:29

Aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler

Bakırköy'de Veliefendi Hipodromu'nun yakınında yarış atlarının taşındığı araçların park halinde bulunduğu otoparkta yangın çıktı. Yangında çok sayıda araç yandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor..

Edinilen bilgilere göre olay saat 18:09'da Sincan ilçesi 11. Cadde üzerinde meydana geldi. 37 BF 645 plakalı Volkswagen marka araç trafikte seyir halinde olan bir başka aracı sinyal vermedin diyerek el hareketleri ve küfürler ile taciz etti. 200 metre sonra ise aracın önünü keserek durduran Volkswagen marka araç sahibi otomobilinden aldığı döner bıçağı ile vatandaşın üzerine yürüdü. Baba ve oğul yanında aileleri olmasına rağmen diğer araç sürücüsünü tehdit ederken o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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