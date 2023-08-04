Bayrampaşa'da alış veriş merkezinde dolaşan D.B.'nin kolundaki çanta bir anda alev almış ve şüpheli görülen D.B. ve yanında bulunan S.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. D.B. ve S.A.'nın verdiği ifadeler doğrultusunda 9 kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan toplam 11 kişiden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemleri devam eden bir kişinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.