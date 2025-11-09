Antalya'da otel önünde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü! O anlar kamerada

OTEL ÖNÜNDE ÇIKAN TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelin güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Tahsin Göker, düğününe günler kala görevi başında hayatını kaybetti. Göker, otel önünde alkol alıp gürültü yapan iki kişiyi uyarması üzerine çıkan tartışmada kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

UYARDIĞI KİŞİLERLE TARTIŞTI

Olay, gece 02.00 sıralarında Selçuk Mahallesi Musalla Sokak üzerinde meydana geldi. Güvenlik görevlileri Tahsin Göker ve meslektaşı Talat K.B., otel önünde alkol alarak çevreye rahatsızlık veren Eyüp T. (20) ve Halil S. (18)'yi uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıslar tartışmayı büyüttü. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Eyüp T., cebinden çıkardığı bıçakla Göker ve Talat K.B.'ye saldırdı.

KALBİNE ALDIĞI DARBE HAYATINA MAL OLDU

Talat K.B., bıçaklı saldırıdan arkadaşını uzaklaştırmak isterken Tahsin Göker kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Göker'e uzun süre kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Göker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

22 Kasım'da nikah tarihi alındığı öğrenilen Tahsin Göker'in evlilik hazırlıkları yaptığı belirtildi. Genç güvenlik görevlisinin ölümü ailesi, arkadaşları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Eyüp T. ve Halil S., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Tahsin Göker'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.