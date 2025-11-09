Antalya'da otel önünde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü! O anlar kamerada
Antalya’da otel önünde alkol alan iki kişiyi uyaran güvenlik görevlisi Tahsin Göker, çıkan tartışmada kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Düğününe sayılı günler kalan Göker’in ölümü şehirde büyük üzüntü yarattı.
OTEL ÖNÜNDE ÇIKAN TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelin güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Tahsin Göker, düğününe günler kala görevi başında hayatını kaybetti. Göker, otel önünde alkol alıp gürültü yapan iki kişiyi uyarması üzerine çıkan tartışmada kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.
UYARDIĞI KİŞİLERLE TARTIŞTI
Olay, gece 02.00 sıralarında Selçuk Mahallesi Musalla Sokak üzerinde meydana geldi. Güvenlik görevlileri Tahsin Göker ve meslektaşı Talat K.B., otel önünde alkol alarak çevreye rahatsızlık veren Eyüp T. (20) ve Halil S. (18)'yi uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıslar tartışmayı büyüttü. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Eyüp T., cebinden çıkardığı bıçakla Göker ve Talat K.B.'ye saldırdı.
KALBİNE ALDIĞI DARBE HAYATINA MAL OLDU
Talat K.B., bıçaklı saldırıdan arkadaşını uzaklaştırmak isterken Tahsin Göker kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Göker'e uzun süre kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Göker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU
22 Kasım'da nikah tarihi alındığı öğrenilen Tahsin Göker'in evlilik hazırlıkları yaptığı belirtildi. Genç güvenlik görevlisinin ölümü ailesi, arkadaşları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.
ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan Eyüp T. ve Halil S., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Tahsin Göker'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.